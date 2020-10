José SANCHEZ

FORMATEUR informatique Indépendant

Pour diverses entreprises, missions en France/Corse et en Espagne:

- formation auprès de public dirigeants et salariés d’entreprises, sur différents logiciels informatiques PC et Mac. Bureautique :

Windows, Excel, VBA, Macro, Word, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, One Note, Open office Calc, Draw, Inpress, Writer, Apple Carnet d'adresses, iCal, Mail

DAO :

Autocad, Archicad, Revit, Sketchup.

PAO :

InDesign, Illustrator, Photoshop, GIMP, Photofiltre, iPhoto

Web :

Dreamweaver, After-Effect, Première, FrontPage, réseaux sociaux, internet multimédia, création de sites