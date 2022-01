Jose TEIXEIRA

Avec 17 ans d’expérience dans l'industrie des hautes technologies (Telecom, Aéronautique, Défense) où j’ai pu acquérir de solides compétences techniques et managériales, j’ai intégré l’IAE de Limoges en septembre 2013 afin de valoriser une double compétence (Ingénieur et Ecole de Commerce).



COMPÉTENCES MANAGÉRIALES:

* Analyse, négociation, gestion et suivi des relations clients, fournisseurs et sous-traitants

* Pilotage, planification et gestion de projets internationaux, multi-sites et multiculturels

* Management de ressources humaines (recrutement, intégration, formation, motivation, rémunération)

* Gestion de situations de crises en phase de développement / production (Tasks force, War Rooms)

* Gestion des budgets de développement et de fonctionnement



COMPÉTENCES TECHNIQUES

* Outils de management (marketing, stratégie, entrepreneuriat, finance d’entreprise, droit des affaires)

* Méthodes et techniques de gestion (achats, commerce, droit social, vente et négociation)

* Qualité produits (amélioration des techniques, procédures et processus)

* Audit de fournisseurs et sous traitants: Asie, US, Europe, Russie..

* Méthodologies gestion de projets et de développement (Agile, SCRUM, Cycle en V, Gantt, PERT)



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité

Gestion de la relation client

Gestion de projets internationaux

Management

Marketing stratégique

Entrepreneuriat

Commerce B2B