Joseph ALOYAN

Chers Recruteurs,



Énergique et motivé d’intégrer une entreprise au sein de la fonction RH, je désire allier mes expériences passées avec mes connaissances universitaires afin d’apporter un nouveau regard sur les différents problématiques des Ressources Humaines au sein de l’entreprise. Mes différents stages, contrant de professionnalisation et CDD au sein de secteurs différents m’ont permis de forger les sens d’adaptabilité, de réactivité et de responsabilité.



Je souhaite pleinement m’investir dans mon futur emploi et reste à ce titre mobile.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, chers Recruteurs, l'expression de mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Bilan social

Gestion administrative

Aisance relationelle

Accueil physique et téléphonique