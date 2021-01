Joseph CACHICO

Après plus de dix-sept années d'expérience en société de services informatiques, mes connaissances en techniques de programmation ainsi que mon expérience du mode projet acquise dans des groupes réputés me permettent de prétendre à des postes à forte connotation technique.

Ma faculté d’adaptation, ma volonté de réussir en équipe tout en présentant une capacité de travail en autonomie représentent des atouts sérieux et autorisera notre réussite commune.

Par ailleurs, ma maîtrise de l'anglais et du portugais me permet d’évoluer et de travailler sur des projets internationaux.



Mes compétences :

JAVA

Javascript

ETL

AMOA

PHP

Bases de données

Test fonctionnel

MOE

JQuery

Scrum

Hibernate

Maven

Java EE

Spring