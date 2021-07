Joseph CLAVERIE

27 ans, parfaitement trilingue anglais-espagnol-français, titulaire d'une licence en Langues Étrangères Appliqués (2016) auprès de la Sorbonne Paris IV et ayant 6 ans d'expérience professionnelle dans le tourisme, la vente et la gestion client, je suis actuellement une formation de Community manager/web designer auprès de l'organisme Alt-RH.



Cette formation se terminant sur un stage de 6 semaines début 2022, je recherche une entreprise pouvant me transmettre son savoir faire afin d'être prêt à intégrer le milieu dans les meilleures conditions.