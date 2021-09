Joseph GELABERT

Actuellement agent de maîtrise avec de lexpérience dans les domaines de la qualité, de la santé sécurité, de lhygiène et de l'environnement :



- Gestion et maîtrise de la qualité et des risques en IAA, audit, plan daction pour corrections des écarts

- Gestion de la santé et sécurité en industrie, document unique, analyse des risques,

- Normes IFS - BRC - ISO, travaillons ensemble pour conserver votre certification (ou lobtenir) !

- Démarche damélioration continue, outils de résolution de problèmes et leur suivi

- Veille réglementaire, suivi de veille, alertes et correctifs



Mes compétences :

Résolution de problèmes

Amélioration continue

Travail en équipe

Microsoft Office

Communication

Adaptabilité