Joseph GENDRON

Que ce soit avec des débutants ou des avancés, je prends plaisir à aider mes clients à progresser. Les résultats sont une meilleure maitrise du sujet et une plus grande confiance en eux.



Canadien et ayant vécu aux États-Unis, jai commencé à donner des cours de soutien scolaire dès lâge de 15 ans. Cest alors que jai découvert la joie de partager mon savoir de manière ludique et mémorable. Aujourdhui, je travaille en partenariat avec dautres organismes de formation, avec des écoles supérieures, ou directement avec des entreprises ou des particuliers.



Je suis flexible en me déplaçant chez le client, en laccueillant dans mes bureaux ou à distance en utilisant la visioconférence. Les sessions se font en individuel ou en groupe jusquà 25 participants. La fréquence peut-être quotidienne, hebdomadaire ou ponctuelle, pour une durée dune heure, dune journée, voire dune semaine. Naturellement, le contenu de la formation sadapte aux besoins et met laccent sur la pratique.



Dailleurs, une formation en anglais sur un sujet annexe est également envisageable (prise de parole en public, marketing, création de vidéos...).



Organismes de formation

Écoles supérieures

Entreprises

Particuliers

Chez le client

Accueil dans une salle adaptée

Présentiel

Visioconférence

Individuel

Groupe (jusquà 25)

Hebdomadaire

De 1h à 5h par jour

Préparation à des examens

Exercices ludiques

Evaluations

Programmes personnalisés



CONTACTEZ LARTILLERIE POUR TRAVAILLER AVEC MOI --> artillerie.fr



PS. Si vous êtes à la recherche dun formateur dans un autre domaine, contactez tout de même lartillerie. Peut-être pourrons-nous vous aider !