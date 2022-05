Joseph Helmut ESSONO rime désormais avec polyvalence, car je suis apte tant dans le domaine de l'entreprise, que dans celui du développement.

Avec un background initial de gestionnaire, mes expériences dans le domaine de l'entreprise m'ont conféré une connaissance relativement bonne de ce milieu (analyses concurrentielles, élaboration des stratégies marketing, études de marchés, veille stratégique..). Piqué par le virus du développement, je suis devenu depuis peu titulaire d'un Master degree in development studies.Manager de projets de développement au tout début de sa carrière, je suis actuellement en train d'investir un nouveau terrain, celui du développement et des ONG. Bienvenue dans le monde des projets, de la planification, du suivi, de la mobilisation des ressources etc.



Mes compétences :

Marketing stratégique et opérationnel