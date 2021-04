Joseph Landry MAKA

Je suis titulaire d’un Doctorat de 3ième cycle de Chimie et Biochimie des Produits Naturels. Je cherche un travail de Chimiste en Recherche et Développement dans les Industries Chimiques.

En effet, mes travaux de thèse de Chimie des Produits Naturels réalisés en cotutelle entre mon Laboratoire des Produits Naturels de la Faculté des Sciences et Technique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Institut de Chimie des Substances Naturelles -CNRS de Gif-sur-Yvette (France) portait sur « l’extension de la réaction de Kolinkovich à la cyclisation des carbamates portant des fonctions acétyléniques ». Durant cette étude j’ai pu bénéficier d’une double compétence (chimie de synthèse et chimie des produits naturels qui est mon domaine de prédilection).

Aujourd’hui, je veux donner une orientation à ma carrière en m’investissant dans un projet innovant dans lequel j’apporterai mes compétences techniques et intégrer une équipe dynamique

En outre, j’ai un DEA de chimie et biochimie des produits naturels « Contribution à l’étude des flavonoïdes de l’écorce du Ceiba pentandra L. Gaertner de la variété centrafricaine », durée d’étude deux(2) an, une année théorique (AEA) durant laquelle on nous apprend la maîtrise des différentes techniques d’extraction, de purification, de caractérisation et d’isolement des principes actifs issus des plantes et biotopes marins. Les différentes méthodes de séparations, les méthodes « Chromatographique,spectroscopique et spectrométrie » etc..Sanctionnant par un examen final en fin de l’année. La 2è année est purement pratique (travaux de laboratoire) avec une soutenue public du mémoire.



Mes compétences :

Chromatographie

extraction

Methodes

Principes actifs

Purification

Spectrométrie

Techniques d'extraction