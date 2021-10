Joseph MAKOUNDOUBOU

Après un parcours scolaire classique, je me suis rapidement mis à enchaîner les petits boulots puis à me fixer en restauration rapide.

Fort de cette expérience en métier de bouche, j'ai décidé de sécuriser ma vie professionnelle en me formant au métier de cuisinier en 2017 pour valider un diplôme de Niveau V, me qualifiant et me permettant de pouvoir prétendre à une formation se rapprochant de mon objectif :

L'informatique et les nouvelles technologies du numérique.



En début 2019, après une "initiation"de Technicien Helpdesk/Assistance Informatique qui m'a permis de cimenter et d'affiner mon projet professionnel jusqu'à ce que cette belle opportunité se présente à moi et que je la saisisse :



Je suis actuellement en BTS Technicien Supérieur Systèmes & Réseaux pour pouvoir travailler dans la cyberdéfense !!!