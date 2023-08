Joseph MELIN

Je suis photographe indépendant basé à paris, spécialisé en reportage et portrait.



J’ai étudié l’histoire et la géographie avant de découvrir la photographie. Mes images traitent de l'humain, du travail et de la mémoire. Je réalise des reportages pour la presse magazine et pour la communication des entreprises, tout en produisant des sujets personnels. J'aime m'immiscer dans les ateliers d’art afin de photographier les gestes et savoir-faire, visiter des Entreprises du Patrimoine Vivant comme Tolix ou Armor-Lux ou encore découvrir des initiatives locales comme la pêche Ikejime en Bretagne.



Je consacre également quelques journées par mois à l'enseignement de la photographie.



Mes compétences :

Photographie

Reportage

Journaliste

Presse

Indépendant

Photojournaliste

Corporate

Enseignement