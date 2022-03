Joseph NDOUM

Consultant en planification stratégique et analyse et évaluation des projets diplômé de l'Université de Yaoundé 2-Soa et de l'Université de Rennes 1, je compte à mon actif la réalisation de plusieurs missions en tant qu'Adjoint au Chef de mission dans les domaines diversifiés en lien avec la planification et l'évaluation des projets.



Par ailleurs, Associate Director du Cabinet de consultations WOODTECH CONSULTING spécialisé dans l'industrie du bois, je maîtrise parfaitement les problématiques liées à la filière bois dans le bassin du Congo, étant généralement sollicité pour conduire des études de diagnostic global des entreprises de transformations du bois, de mise en place des modes organisationnels, de faisabilité.