Fort d une experience de plus de 15 années dans le commerce aux particuliers, en tant que commercial et responasable de magasin .

J ai acquis le goût du chalenge et de la competition, à travers des compétences de responsabilité, de rigueure, de dynamisme, de conviction et d ecoute pour mener à bien tout mes projets . Je suis quelqu un d ouvert et de tolérant ce qui me permet de m adapter à toute situation au sein d une vie d entreprise .