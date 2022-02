De courtes études ,une vie professionnelle bien remplie depuis mes 16 ans et de nombreuses expériences très enrichissantes et notamment dans le secteur du BTP où j'y ai trouvé de belles valeurs mais suite à un "burnout", j'ai souhaité me reconvertir et me voila depuis 2015 dans la transaction immobilière pour l'agence AIC81 à Albi.