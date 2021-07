Josephine CORREA

Nommée "Digital and Social Marketer of the year" par Cisco Systems, la polyvalence est le meilleur allié de mon métier. Je suis passionnée par la digitalisation au sens large, à la fois dans mon métier, le marketing, et d'un point de vue commercial. Je suis de ceux qui pensent que l'empathie est la plus grande qualité d'un marketeur. En effet, lorsque nous nous mettons à la place de notre client, nous ne pouvons que répondre à ses besoins de manière plus personnalisée.

J'ai une expérience globale de l'ensemble des activités de marketing, notamment le développement de stratégies globales, la stratégie d'entreprise, la stratégie de marque, la publicité à la performance, le marketing produit, le développement de messages, le marketing événementiel, les relations publiques, les médias sociaux, le développement de campagnes numériques et traditionnelles. J'ai pu m'adapter et évoluer dans différents secteurs tels que les Telcos, l'informatique, le mobile, l'agroalimentaire et le médical.

Ma vision du marketing est très ROIste donc chaque euro dépensé doit produire de la valeur.

- J'aime travailler sur la stratégie d'une entreprise, partir des objectifs commerciaux pour construire une stratégie marketing pertinente et participer à l'augmentation de son chiffre d'affaires.

- Je suis également passionnée par le branding et le positionnement qui attire l'attention sur les technologies émergentes.

- Expérience significative dans la mise en place d'équipes marketing performantes.

- Vaste connaissance des liens entre le marketing et la stratégie créative.

- Expérience dans le développement de la notoriété de la marque et la génération de prospects avec des budgets à la fois petits et importants.

- Solides compétences en matière de communication, d'écoute et d'influence, avec la capacité d'interagir avec des partenaires de niveau hiérarchique supérieur au sein de grandes entreprises et en interne.

- Solides compétences en customer success management et en conduite du changement

Je n'ai pas voulu choisir entre le marketing et l'entrepreneuriat pendant mes études, car cela me permet de combiner à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit pour réussir les missions pour lesquelles je suis embauchée.