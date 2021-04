Josiane ALLAIS

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT FONCIER



Depuis plus de 15 ans, j'assure la maîtrise du foncier de grands groupes nationaux de la prospection foncière en passant par la négociation des baux et avants-contrats jusqu'à l'obtention des autorisations administratives et les études préalables de construction.

L'ensemble de ces missions est mené en coordonnant les divers intervenants et en contact permanent avec les collectivités territoriales et les propriétaires fonciers.



Mes compétences :

CONDUITE DE PROJET

NEGOCIATION COMMERCIALE

URBANISME

PROSPECTION FONCIERE

DROIT IMMOBILIER

DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES