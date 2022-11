Josiane KIJIGO

Plus de 15 annees d’experience confirmee et réussie : Rédactrice (rédaction de rapports, analyses et perspectives. SEO content. Brand content. Storytelling). Documentaliste, veille media. Relations presse. Relation client. Management des projets. Bac+5 en Specialisation en Droits Economiques. Sociaux et Culturels. Bac+4 en Communication.



Mes compétences :

Relations clients

Autonomie

Veille média

Correction

Gestion programme ou projet

Une bonne orthographe

Droits de l’homme

Suivi éditorial

Microsoft package

Rédaction

Analyse

Relecture

Relations Presse