Josnie NGALA

QUI SUIS-JE ?

Ingénieure - Manager, j'ai pour rôle de piloter et optimiser les flux d'informations et de production suivant le triptyque coût-délai-qualité. Je contribue également à concevoir et optimiser les moyens et méthodes de fabrication, afin datteindre les objectifs fixés par lentreprise. Forte de mon aisance relationnelle, j'ai développé un esprit d'écoute et de synthèse qui fédère les équipes. Aussi, me recruter c'est décider d'allier compétences techniques et managériales (rigueur, gestion des priorités et des risques) pour l'ascension de votre entreprise.



MON PROFIL

-Spécialisée en Performance Industrielle après une formation d'Ingénieure Généraliste par apprentissage

-Une expérience professionnelle de 2 ans en tant qu'Ingénieure Méthodes et Projets en alternance

-Un projet d'industrialisation Lean Manufacturing incluant la conduite du changement

-Maîtrise du pilotage de la supply chain (S&OP, Systèmes d'Information, PDP, Prévision, Ordonnancement...)

-Maîtrise des outils, indicateurs et méthodes de Lean Manufacturing (VSM, SMED, 5S, TPM, Six Sigma, Kaizen...)

-Des Certifications en Lean Management GreenBelt et CPIM 1 en cours d'obtention

-Un budget de 1 million de dollars pilotés pour réaliser un projet

-Une équipe de 10 personnes à manager lors d'un projet

-Une interface avec 11 services différents nécessitant l'animation de réunions et des reportings

-Interlocuteurs : Prod., Qualité, BE, Log., Méthodes, Projet Supply C., Maint., Achats, C. de gestion, HSE, Commerciaux



POSTES RECHERCHES

Ingénieure Méthodes | Production | Ingénieure Lean Manufacturing | Amélioration Continue | Ingénieure Supply Chain Industrielle | Ingénieure Performance Industrielle | Excellence Opérationnelle