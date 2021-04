Josselin ALEZOT (JEAN PERRIN)

Diplômé du master informatique DECOL (Données, connaissances et langage naturel), axé sur l'IA et le Big Data, je suis à la recherche d'un premier emploi dans le milieu de la science des données.



Après 3 ans d'étude de l'informatique avec un DUT et une licence, je me suis spécialisé dans le domaine de l'IA en rejoignant le master DECOL. J'ai ainsi appris comment extraire, manipuler et stocker des données massives pour une tâche précise.



J'ai pu effectuer une première expérience dans ce milieu lors de mon stage de fin d'études de 6 mois en rejoignant l'équipe RELAI de l'UQAM (Université du Québec à l'étranger). Durant ce stage, j'ai créé des systèmes d'apprentissage à partir de données textuelles pour venir en aide aux personnes souffrant de problèmes liés à la santé mentale. Cette expérience a renforcé mon souhait de travailler dans le domaine de l'apprentissage machine et je suis certain qu'avec mes connaissances je pourrai être un réel plus pour une entreprise.