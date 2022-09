Je m'appelle Josselin Gaudin et je cherche un poste de marin embarqué. J'ai un BAC Pro marin de commerce, passé à Nantes, et je sors actuellement de deux années en science nautique dans une école supérieure de navigation à Anvers en Belgique. Je pars de ces écoles avec les brevets de capitaine 500 et de 250kW non validés. Je recherche donc du travail dès que possible et pour une durée illimitée.



J'ai acquis de l’expérience: trois stages et trois contras de travail, dans le domaine du yachting, des vieux gréements et du transport à passagers. J'ai appris la navigation avec toute sa complexité, et elle est une véritable passion pour moi, donc très appréciable dans mon travail.



J’admire le monde maritime depuis toujours et j'en ai désormais, grâce à mon expérience, de bonnes compétences ce qui me permet d’être un matelot de pont compétent. Part mes connaissances, mon expérience, mes aptitudes physiques et mes esprits de cohésion et d'adaptation, je suis sûr d'être un bon membre d'équipage.



Mes compétences :

Matelotage

Voile

Bricolage