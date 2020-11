Je suis Josselin Leydier, consultant spécialisé dans le SEO et le netlinking. Voici mon site internet : https://josselinleydier.com/



Depuis 2014, j'accompagne les professionnels de tous secteurs dactivité à optimiser leur référencement. Améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche, et notamment sur Google, est mon objectif. Fort de mon expérience professionnelle, je gère également votre présence sur les réseaux sociaux.



Mes domaines dintervention touchent essentiellement au contenu et au netlinking. En ayant une bonne connaissance de lalgorithme de Google, je propose à mes clients un audit complet. Cette analyse intègre les particularités de leur domaine dactivité, leurs forces et leurs faiblesses afin que mon approche soit la plus juste possible.



Je me forme en permanence auprès des plus grands SEO français ce qui me permet de vous proposer les techniques de référencement les plus efficaces. De plus, jévalue moi-même les nouvelles pratiques en les testant sur mes sites. En analysant les résultats, je peux sil le faut, réajuster mon diagnostic afin de vous offrir une étude poussée aux résultats probants.



Le métier de SEO que jexerce comprend 4 étapes : létude de vos besoins, lanalyse de votre situation, la phase de test et loptimisation de votre site.



Aujourdhui, il est indispensable pour tout site internet daméliorer ou de pérenniser sa position sur le marché en générant du trafic. Cest en cela que je souhaite vous aider en prenant en charge lamélioration globale du fonctionnement de votre site web.



Je propose également du coaching, nous déterminerons donc ensemble la meilleure façon daccroître votre visibilité en ligne. Tout au long de notre collaboration, je vous détaillerai les différents leviers qui nous permettront dy parvenir. Vous serez ainsi rassurés dêtre accompagnés par un spécialiste dans votre souhait de transition digitale. Nhésitez pas à me contacter, nous parlerons ensemble de votre projet.