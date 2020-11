Jules DEPEUX

Geographe de formation, je suis titulaire d'un Master 2 ingenierie du developpement territorial et de la transition

Forme en tant qu'ingenieur dans le domaine du developpement j'ai developpe des competences dans le domaine du numerique et l'open data dont je suis passionne comme le football.



Actuellement charge d'Etudes FTTH, je cultive un reel interêt pour les projets d'amenagement numerique, de même que les projets "civic tech" permettant d'avoir un impact positif sur la societe, en faveur du bien commun et le developpement durable.



Fondateur et Co-fondateur de plusieurs plateformes web dont une qui m'a permis d'être distingue Prix special Liberte-Living-Lab dans le cadre du 1er concours Numerique et Transparence en 2017.



Pour en savoir plus...



Experimente dans la gestion de projets, je maîtrise l'univers de lentreprenariat, des services publics de l Etat, des collectivites territoriales et le cadre associatif, grâce à plusieurs missions et experiences dans des associations et collectivites.

Experimente dans le conception de projets d'amenagement numerique

Experimente dans la gestion de dossiers (instructions et suivis de dossiers)

Experimente sur les questions liees au developpement durable. notamment l'Agenda 21 (Programme d'actions local pour le XXIe siècle).

Experimente sur les questions liees au marketing territorial et le developpement local.

Experimente en solutions digitales pour ameliorer la democratie. Developpement de plateformes internet et mise en place d'outils operationnels pour federer des acteurs ou une communaute autour de projets communs.

Experimente sur les programmes europeens tel que Leader (Liaison Entre Actions de Developpement economique et Rural).

Experimente sur les questions alimentaires, notamment la consommation de produits locaux.



Distingue "Prix Special" Liberte Living-Lab dans le cadre du concours Numerique et Transparence 2017, organise par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et TI