Jules DILE (DIBOUMI)

DILE

ENTREPRISE DE SERVICES



I. ACTIVITES

Surveillance

Contrôle

Achat

Recherche

Publicité

Vente

Réception colis



II. OBJECTIFS

Motiver les projets à distance

Sécuriser linvestissement

Réduire les risques dabus de confiance

Assurer la réalisation effective du projet

Réduire le stress

Réduire linsatisfaction



DILE est une entreprise de services qui apporte ses services aux personnes physiques ou morales qui financent des projets dont elles ne peuvent pas suivre ou contrôler par leur présence physique du fait dun manque de temps ou indisponibilité ou encore parce quelles se trouvent dans une autre ville ou pays autre que le lieu du projet financé

DILE est une des entreprises de la grande structure MENFAHS

Par le canal de ses activités DILE joue un rôle de témoin oculaire pour ses clients en procurant des photos, vidéos et documents relatifs au projet financé

Avec DILE augmenter le contrôle et la surveillance de votre projet et investissement. Contrôler et sécuriser le colis envoyé

Avec DILE nayez plus peur de construire votre maison ou dinvestir au Cameroun car nous sommes vos yeux dans votre projet



Surveillance : DILE sassure de lavancement du projet et que les tâches sont effectuées

Contrôle : DILE sassure de la quantité et de la qualité du matériel acheté pour le projet

Achat : DILE fait des achats liés au projet sous la validation du chef de projet

Recherche : DILE recherche le personnel, le matériel et autres besoins

Publicité : DILE fait la publicité du produit

Vente : DILE vend le produit au compte du client

DILE a ses bureaux à Douala, Yaoundé et Dschang



Siège : Douala / cité des palmiers

Adresse e-mail MENFAHS : https://menfahs.com

Contact DG DILE : (237) 677 97 16 47

Contact DG Adjoint DILE : (237) 699 53 07 04

Contact DG MENFAHS : (237) 677 87 20 66