Jules LE BRIS

Prestations et services



Red Light Movie production exécute pour sa clientèle des prestations de reportages photos ainsi que la réalisation de films (événementiel, spectacle, entreprise, institutionnel, reportage, publicitaire, touristique, mariage, de formation...).



Red light movie production réalise du tournage vidéo, de l'interview, du montage, de la présentation et de l'animation des sujets et de l'encodage vidéo.



Toute léquipe est à votre disposition pour étudier vos besoins de communications et répondre à vos éventuelles questions.