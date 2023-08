Jules NGALEU

Polyvalent de mon état, j'ai à mon actif 3 profils différents : -



- PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE : plus de 4 années d'expériences, avec un master assorti des compétences pédagogiques, une maîtrise des concepts et courants philosophiques, analyse et esprit critiques, éthique professionnelle, curiosité intellectuelle, sens de l'écoute et de l'empathie, etc.



- COOPERATION INTERNATIONALE ET AIDE HUMANITAIRE : détenteur d'un master en la matière, acteur du social depuis 2008 à nos jours, avec des compétences du genre : renforcement des capacités des Tiers, empowerment, principe de subsidiarité, organisation de foundraising, participation et éveil à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), aux ODD: Objectifs du Développement Durable, communication efficace, etc.



- LOGISTIQUE : Gestion des magasins ou entrepôts (magasinier-cariste) / CACES 3 de 2005 - 2019...



Maîtrise des langues : -



- Espagnol et Français couramment parlés

- Anglais et Catalan (niveau usager)...