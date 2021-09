Julia BERTICI (JULIA BERTICI)

Actuellement chargée d'affaire chez Dauphine Group.

Dauphine group est une société de conseil et innovation et ingénierie.

Notre mission est d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de création et développement de nouveaux produits et services.

Notre expertise repose sur la maitrise de la technologie alliée a un savoir-faire unique dans les métiers de nos clients : banque , industrie , service , distribution...

Nous donnons vie au projets les plus complexes de nos clients et dynamisons leur performance.

Là ou l'idée créative voit le jour , les consultants Dauphine interviennent pour qu'elle deviennent une innovation au service du progrès technologique.

Nos collaborateurs son précieux et nous souhaitons les faire grandir grâce à un suivi personnalisé.

Cette vision favorise un puissant esprit d'innovation et de développement de projets ambitieux , faisant de Dauphine un employeur unique et un partenaire durable.



Bertici Julia

Gestionnaire opérations administratives



N'hésitez pas a me faire parvenir votre candidature :

julia.dauphineconsulting@gmail.com

0642665274 / 0146491150