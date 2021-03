Bonjour,

Je vous invite à consulter mon site internet ou ma page LinkedIn.



- fr.linkedin.com/in/juliaferrari/

- julia-ferrari.com



Comédienne voix off, Paris France.

Une voix de femme pour vos prochaines réalisations : publicité, film corporate, documentaire, narration, voice-over, etc.



Française, je parle couramment anglais.



---



Références :



Canal +, Château de Versailles, Région Ile-de-France, Auchan BNP Parisbas, EDF, SNCF, Nestlé, Mattel, Orange, Total, Nintendo, Sanofi, Unilever, Danone, Air France, Ubisoft, Crédit Agricole, Opel, P&G, AccorHotels, etc.



---



### voix off femme professionnelle voix féminine casting French voice over actress ###

lesvoix.fr/voix-off/julia-ferrari/



Mes compétences :

Audiovisuel

Comédienne

Communication

Publicité

Voix off

Anglais

Voice over