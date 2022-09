Julia LEBON

Diplômée d'un Master Hôtellerie et Tourisme à Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (2010), j’ai une expérience éprouvée dans la gestion d'un service opérationnel, notamment sur la partie administrative, les ressources humaines et la coordination de projets.



J'ai forgé cette expérience dans un cadre international, à l'échelle du plus grand hôtel de France.



Le savoir-faire et l'excellence sont des valeurs auxquelles je suis très attachée tant professionnellement que personnellement.



Je suis quelqu'un de passionnée et de très impliquée dans mon activité.