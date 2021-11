Julia PERROT

Suite à un parcours international dans la communication et le marketing (luxe, sport, mode, cinéma,...) , j'enseigne aujourd'hui l'anglais en lycée,BTS et école d'ingénieur.

A l'écoute des innovations pédagogiques, je participe également à la formation des candidats au Capes Cafep d'anglais et aux recherches de l'Institut de Formation de l'Enseignement Catholique de Bourgogne/ Fanche-Comté.



Ouverte à de nouvelles opportunités.



Compétences : communication, marketing, formation/enseignement, placement de produit, RP, événementiel, sponsoring, négociation, casting.



Secteurs : enseignement, recherche, mode, tourisme,luxe, loisirs, cinéma, sport, immobilier



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Communication

International

Immobilier

Mode

TICEs

Formation

Anglais

Pédagogie