Julia TAQUET

Diplômée d'État en danse contemporaine, j'ai enseigné aux Conservatoires de Saintes puis de Bordeaux, ainsi que dans les écoles, les collèges, et les structures spécialisées pour personnes de toutes mobilités.



Initialement formée au travail corporel, postural, basé sur la respiration et le mouvement physiologique, j'ai complété mon approche par une formation Pilates et par la pratique de la méditation zazen.



Mon expérience de 25 ans auprès de publics en situation de handicap m'a permis de rencontrer toutes sortes de difficultés physiques et psychiques et de guider pour trouver des solutions de mouvement aisé, confortable.



Aujourd'hui, outre mon enseignement du Pilates et du zazen, j'interviens auprès des professionnels qui ont besoin d'un bilan pour leur bien-être physique et psychologique au travail. Résorption du stress, renforcement postural.