Depuis 2019, je suis au sein du cabinet HOREA CONSEIL et j'ai le plaisir de pouvoir intervenir sur plusieurs activités.

Je porte un intérêt particulier pour l'évaluation des talents, l'impact des pratiques managériales sur les RPS, et les dynamiques de groupe.

En parallèle, je profite de mes déplacements professionnels pour découvrir nos belles régions (et faire un stop auprès de nos artisans boulangers, à la quête de la meilleure brioche aux pépites de chocolat !).