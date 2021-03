Julia ZUREK

Passionnée par la communication, le marketing et le digital, je suis ravie de mettre à profit mes compétences et mon savoir-faire pour répondre à vos objectifs !



Je me forme régulièrement dans le domaine du digital pour rester toujours au courant des nouveautés et proposer des solutions innovantes, créatives et rentables.

Rigoureuse et organisée, vous aurez une visibilité parfaite sur l'avancement de chaque mission confiée.



Ma façon de travailler et d'organiser mon travail me permet de finaliser chaque mission à temps.



Je serai très heureuse de vous apporter mes compétences dans les différents domaines de la communication et du marketing digital : stratégie des réseaux sociaux, community management, site internet, SEO/SEA, rédaction web, analyses des performances (KPI, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads), création de contenu (texte et visuels), audit (réseaux sociaux, site internet, e-réputation, présence web).



Isaac Newton a dit : lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.". Doublons alors nos forces, pour ensemble, atteindre vos objectifs ! :)