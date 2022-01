Julian LEFEBVRE

Proactif et bénéficiant d'une base technique et technologique solide, j'oriente ma carrière vers le conseil et l'expertise.

J'aime faire preuve d'une grande polyvalence, optimiser les processus, concevoir des solutions performantes, innovantes et les mettre en oeuvre.

Les compétences que j'ai acquises lors de mes missions passées (J2E, BI, R&D, gestion de projet, pilotage, sécurité) me permettent d'avoir une vision claire des objectifs à atteindre et plus particulièrement des écueils à éviter.



Depuis 2015 :

Chef de projets technique puis architecte junior / expert technique



Depuis 2014 :

Chef de Projet technique (principalement pour des projets pour les clients SFR et Air Liquide)



Depuis Juillet 2011 :

Ceinture noire (niveau maximum) sur KnowledgeBlackBelt.com : site de certification sur de nombreuses technologies - Oracle Certified Java Developer sample, design patterns, SVN, etc.



Mes compétences :

Business Intelligence

Gentoo

Décisionnel

Développement

Windows

Ingénieur

J2EE

Java

Sql