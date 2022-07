Julie-Anne POULIN

Créer des projets, produire et promouvoir des personnes innovantes, telle est sa mission.



Elle aime promouvoir les talents dans toutes les sphères de la création. Sa passion pour la culture, les arts et les technologies numériques se développe.



Pianiste et sound designer, elle crée son disque "Noël sur le bout des doigts", et réalise des projets radio, dont "Cultur'A" qui promeut des artistes de toutes catégories et "Au coeur du rythme" qui rassemble des créatifs autour de thématiques d'actualité. . Parallèlement, elle obtient son baccalauréat en télévision à l'École des médias de l'UQÀM où elle rencontre Jean Tourangeau, son mentor. Depuis plus de 15 ans, le producteur multicanal (art visuel, télévision, numérique, installations) et innovateur de renom l'a amenée à prendre conscience de son identité et de son potentiel illimité. Elle a fait son école dans des événements de grande renommée. Elle apprend les bases de la médiation culturelle, la production de grands événements,



L'entrepreneuriat l'attire le plus. À la fin de son DESS en gestion des organismes culturels complété à HEC MONTRÉAL, elle a lancé avec dynamisme et enthousiasme ÜCréation, un OBNL qui fait la promotion d'artistes de divers horizons.



L'année suivante, elle crée Poulin Communications Inc. qui promet aux entreprises, entrepreneurs et artistes de valoriser leur image de marque grâce à des stratégies numériques innovantes. La marque PIMP TA MARQUE prend son envol avec un podcast de haut vol. Elle reçoit des entrepreneurs de renommée internationale ainsi que des faiseurs d'idées et des créateurs innovants.



Aujourd'hui, elle offre aux entreprises intéressées une chance de se développer. Ses stratégies digitales et son accompagnement primé et personnalisé amènent ses partenaires à réfléchir à l'état actuel de leur activité, de leur marque ou de leurs projets. Elle est appelée à créer de la lumière et à développer/coproduire des projets à la fois artistiques, numériques et humains. Réunir les arts, la création, les hommes qui brillent par leur histoire et le numérique, telle est sa passion grandissante. Son objectif de vie : promouvoir l'intelligence créatrice.