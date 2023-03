Julie BABIN

Assistante administrative au sein des Editions ENI, je cherche actuellement un nouvel emploi dans le but de relever de nouveaux défis. J'aimerais m'épanouir dans un nouveau secteur et ainsi découvrir de nouvelles méthodes de travail. Dans un second temps, je souhaite me rapprocher de mon domicile et donc trouver un emploi sud-Loire. Je suis polyvalente, dynamique et consciencieuse dans les tâches qui me sont confiées.

Si vous recherchez une nouvelle assistante administrative, commerciale... et que vous pensez que mon profil peut correspondre à votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter!