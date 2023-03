Julie BAUMERT-MASSON

Vous êtes PDG, responsable RH, responsable industriel, chef de projet RH ou informatique et avez à gérer les présences, absences, activités et les plannings des ressources humaines dans votre entreprise.



Les règles légales en matière de temps de travail évoluent régulièrement et vous complexifient la tâche : RTT, compte pénibilité, télétravail, temps partiel, heures supplémentaires…



Les plannings évoluent en permanence et en temps réel. Les situations varient d’une personne à une autre, d’un service à un autre, les horaires sont flexibles en fonction des contraintes d’organisation, de production, des saisons ou des aléas.



Vous avez l’objectif d’améliorer la performance des ressources humaines dans votre entreprise, favoriser l’équité, réduire l’absentéisme.



Incovar+, solution logicielle d’Incotec Software :

• gère les temps de travail et des activités en temps réel

• simule le planning et les prévisions des affectations des ressources

• facilite le pilotage des équipes

• propose la répartition des tâches



Les systèmes d’identification sont multiples : badgeuses / pointeuses, PC, téléphone fixe, smartphone, tablette... et peuvent être couplés à notre solution de contrôle d'accès Incoaccès avec le même badge ou l’authentification biométrique.



Pour découvrir nos logiciels, contactez-nous :

• par téléphone : 03 88 55 18 18

• par inscription sur : http://www.incotec-software.com/contact/



