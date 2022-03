Julie BONNASSE (JULIE BONNASSE)

Je suis écrivaine depuis de nombreuses années. J'ai publié un roman aux éditions Sydney Laurent en 2018 puis un roman en autoédition chez Amazon en 2020 et enfin un roman et un recueil de poésies aux éditions Le lys bleu en 2021. Je me suis occupée de la rédaction, la relecture, la correction et la mise en page de mes œuvres moi-même en utilisant Microsoft Word. J'ai également procédé à la recherche d'informations sur internet pour que mes romans soient le plus réaliste possible.