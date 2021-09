Julie CASTAGNET-GEORGIEV (CASTAGNET)

Diplômée et passionnée

Expérimentée et motivée!



J'enseigne le français depuis 10 ans auprès de différents publics (enfants, adolescents, adultes...) et au sein de différentes structures, en France et à l'étranger.



- Cours de français tout public, tous niveaux

- FLE, FLS, FLI, FOU, FLSco, FLM

- Cours de conversation et français de spécialisation

- Formatrice CIR et Premiers Savoirs

- Préparation aux certifications en langue française (DILF, DELF, DALF, TCF, TEFAQ)

- Préparation IGCSE, IB, A Level

- Examinatrice-correctrice des DELF-DALF

- Formation de formateurs



Mes compétences :



Ingénierie de formation

Formation de formateurs

Animation de formation

Maîtrise des TICE

Enseignement en ligne, à distance, hybride