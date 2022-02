Julie CEPONAS (CLAIN)

« : é ». ,



. Je suis spécialiste du recrutement en industrie notamment. J'apprécie particulièrement le développement des ressources humaines, de part ses aspects valorisant tant pour le collaborateur que pour moi.



é é :

Pilotage de projets

Recrutement

Formation

Conseil aux opérationnels

Reporting

Relation clients



:

Formation en Administration dentreprise en Ecole de Commerce en Angleterre et Affaires Internationales au sein du Groupe Sup de Co de Montpellier.



:

Continuer à évoluer en ressources humaines et particulièrement en recrutement. Continuer à apprendre sur moi-même mais aussi, les gens. Découvrir de nouvelles compétences, des personnalités différentes etc. Exercer un poste qui me permette de m'épanouir.