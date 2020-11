Julie DELTORRE

Diplômée d'un Master II PATRIMOINE. Rigoureuse et persévérante, ma vocation est de soutenir la création, le développement durable et la transition énergétique. Stratégique et négociatrice, je suis capable de convaincre des Hommes de pouvoir afin de réaliser des projets novateurs et d'améliorer l'environnement de mes concitoyens.