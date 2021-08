Julie DERMAUT

Après de nombreuses années de salariat, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat !



Je suis maintenant Home-Organiser au sein de mon entreprise ABaBricABrac.



J'accompagne les personnes submergées par le bazar à gagner en sérénité, en désencombrant leur quotidien et en simplifiant leur vie !



https://ababricabrac.com



- Vous passez votre temps à chercher constamment vos affaires ?

- Vous êtes submergé·e·s par le désordre ?

- Vous ne savez pas par où commencer ?

- Vous avez l'impression de passer votre temps à ranger, sans grand résultat ?



Comme le dit si bien Marie Kondo, la papesse du rangement, « vous ne pouvez pas ranger si vous n'avez jamais appris à le faire correctement ».



Alors, en tant qu'experte en rangement et en organisation,

- Je vous donne les clés d'un rangement efficace sur le long terme ;

- Je vous accompagne pas à pas, à chaque étape de votre rangement ;

- Je vous apporte des solutions adaptées à votre situation personnelle et familiale.



Je vous accompagne pour :

- faire du tri et désencombrer ;

- gagner du temps et de l'argent ;

- créer de l'espace.



- À chaque étape importante de votre vie : déménagement, vie de couple, naissance, fin de vie ;

- Au quotidien : gestion de vos papiers administratifs, archivage numérique



- À domicile ;

- Ou à distance.