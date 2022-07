« Une rencontre, c'est le commencement du monde en plus beau. » (Jacques Dor)



Permettre la Rencontre professionnelle et humaine, c'est ce que je m'attache à réaliser.



Consultante indépendante en Recrutement et RH installée en Aunis Atlantique, aux portes de La Rochelle, c'est dans une dynamique bienveillante, coopérative et constructive, que je mets mon expertise au service des entreprises en quête de leurs futurs talents, avec une volonté d'agir pour l'Emploi et l'Humain.



Faire appel à mes compétences, c'est aussi rencontrer mes valeurs : proximité, réactivité, agilité et créativité. Recruter, Conseiller, Accompagner sont mes missions au quotidien.





Julie Douvry, « L'art de provoquer la Rencontre professionnelle »



Sourcing - Approche directe - Placement actif - Marque employeur - Expérience candidat



Méthode proactive, Outils de recrutement innovants et performants.