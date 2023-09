Julie DUBRAC

• DIGITAL :

- Site web (recommandation, conseil, suivi de prod, gestion de BO, outils d'analyse, CRM, emailings ...)

- Social Media (réseaux sociaux, applications, gestion de contenu)

- Veille concurrentielle et stratégique



• EVENEMENTIEL :

- Recommandation stratégique et créative

- Suivi prod et logisitque

- Gestion de budget

- Management d'équipe

- Bilan et reportings



• RELATIONS PRESSE x PUBLIC

- Communiqués et Dossiers de Presse

- Gestion des contacts RP et e-RP



• TRADE MARKETING :

- Opérations promotionnelles du lieu de vie au lieu de vente (théâtralisation, animation, roadshow)

- Shopper Marketing

- Kits visibilité instore (PLV) et plan media (display web, OOH)







Mes compétences :

Communication

Marketing

Presse magazine

Web

Digital

Réseaux sociaux

Photographie

Blogging

Relationnel

Mode