Après des études de communication. j'ai intégré Dior Couture à Londres au service Relations Presse & relations Publiques ou je suis restée pendant plus d'un an.Aujourd'hui, je suis toujours à Londres et travaille depuis 2 ans pour une agence de Marketing et D'événementiel sportif (Octagon).



Mes compétences :

Assistante

Communication

communication presse

Evénementiel

Marketing

marketing sportif

Presse

Sport

Sport marketing