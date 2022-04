Julie DUTEIS

Après des études au Canada et un parcours professionnel atypique, entre le e-commerce et l’hôtellerie de luxe, j’ai créé My Little Office en 2011.

Polyvalence et efficacité sont mes atouts !



{{{ MY LITTLE OFFICE }}}



Vous êtes entrepreneur, commerçant, libéral, manager ou étudiant et vous constatez chaque jour que les tâches administratives sont chronophages et qu’elles réduisent d’autant votre efficacité et votre disponibilité.



N’hésitez donc pas à externaliser la gestion de votre administratif afin de vous consacrer pleinement à votre cœur de métier.



{{{ ASSISTANTE FREELANCE }}}



My Little Office c'est :



Secrétariat administratif

http://www.my-little-office.fr/?q=secretariat_administratif

Secrétariat Commercial

http://www.my-little-office.fr/?q=secretariat_commercial

Retranscription audio et manuscrite

http://www.my-little-office.fr/?q=retranscription

Assistante privée

http://www.my-little-office.fr/?q=assistante_privee



Et bien plus encore !



Mes compétences :

Gestion

Administratif

Télétravail

Marketing

Communication

Retranscription audio