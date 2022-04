Julie DUVACQUIER

Mes compétences :

Assure l'accueil des enfants et des parents

Les soins d'hygiène de l'enfant

Entretien et hygiène des espaces de vie

Travail en équipe

Repérer et signaler les problèmes

Contribuer son développement et l'éducation

Assure les repas

Relation à l'enfant

Gestes d'urgence et de secours

La sécurité de l'enfant

Aider à animer et préparer des activités

Organisation du travail