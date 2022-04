Julie ELBÉ

Passionnée depuis ma première année d’études par les sciences du végétal, j’ai suivi toutes les options afférentes à ce domaine dans le cadre du parcours classique de biologie, qui m’a par ailleurs permis d’appréhender la dimension économique de cette spécialité.

Consécutivement et en raison de leur dimension pluridisciplinaire, je souhaite aujourd’hui me spécialiser dans les techniques de commercialisation des produits phytosanitaires et des semences.

Par ailleurs, forte d'une expérience de quatre ans dans le domaine de la vente, j'ai pu côtoyer un public aussi varié qu'exigeant. Je suis polyvalente, dynamique, j'ai de bonnes facultés d'adaptation et j'aime le contact humain et ma priorité est d'apporter satisfaction à l'ensemble de mes clients.



Mes compétences :

Sciences du vivant

Vente