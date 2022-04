Julie ELICHE

Après un brevet professionnel de vêtement sur mesure et un CAP de broderie main, j’ai assuré diverses missions en intérim, travaillé pendant un an et demi dans le cuir et la fourrure et aujourd’hui comme mécanicienne modèle chez Carven, j’ai su m’adapté dans diverses situation pour exploité au maximum mes capacités.

Je souhaiterai aujourd’hui travailler dans un atelier de couture auquel je pourrais apporter ma jeune expérience et mon dynamisme.

Durant mon cursus scolaire en alternance ainsi que pendant mes diverses maisons de couture, j’ai appris les deux techniques de patronage : le moulage et la coupe à plat, je sais aussi être à la coupe, derrière une machine, à la finition ou bien encore derrière un métier à broder.

Je crée et confectionne également mes propres vêtements.

Polyvalente, minutieuse, dotée d’un bon sens artistique, je suis motivé, disponible et autonome. Je saurai m’intégré facilement, être sérieuse et travailleuse.





Mes compétences :

couture machine industrielle

broderie aiguille

coupe

finitions

patronnage

broderie crochet de luneville

couture main

retouche