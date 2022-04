Julie ELKOUBY BENICHOU

Disponible pour de nouvelles missions dès septembre 2014



Forte de plusieurs expériences et d’un cursus pluridisciplinaire, je me suis spécialisée dans le soutien aux jeunes créateurs en mode, design, métiers d’arts et art contemporain.



Les questions de gestion administrative, de promotion marketing, de soutien à la création et à l’innovation ont rapidement suscité en moi un intérêt majeur. La proximité et les rencontres avec des professionnels des différents secteurs d’actions participent à définir mon regard sur la diffusion de la culture ainsi que sur les tendances économiques et politiques pour le soutien et la diffusion du développement de la culture du design et des métiers d’art en France.