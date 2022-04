Julie EMERY-DE MEESTER

J’ai complété ma formation initiale de sciences biomédicales avec un doctorat en biologie, biotechnologie et santé. Je me suis spécialisée dans le domaine de l'immunologie et plus spécifiquement les intéractions entre les cellules présentatrices d'antigène et les lymphocytes T. J’aimerais m’investir dans de nouveaux projets qui me tiennent à cœur et qui excitent mes neurones!



Mes compétences :

Gestion de projet

cytométrie en flux

Immunologie

Connaissances informatiques

Qualités rédactionnelles

Microscopie confocale

Biologie cellulaire et moléculaire

Biologie cellulaire